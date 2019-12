Под мотом „Нє у моїм парламенту” отримана Женска парламентарна мрежа

БЕОҐРАД – У Народней скупштини Републики Сербиї всоботу, 14. децембра, отримана седма по шоре Национална конференция Женскей парламентарней мрежи под мотом „Нє у моїм парламенту” чия координаторка Олена Папуґова.

У уводним слове Папуґова привитала вецей як тристо учашнїци зоз локалних самоуправох, нєвладових орґанизацийох и представнїци националних совитох националних заєднїцох и визначела же о насилству, як важней дружтвеней теми, барз важне бешедовац, бо вона потрафя шицки структури. Прето циль Конференциї же би ше дошло до заключеньох за котри ше треба закладац же би були убудовани до законох у борби за превенцию насилства и родну ровноправносц.

Конференция мала штири панели на котрих ше бешедовало о проблему дискриминациї, вербалному насилству над женми, о европских CEDAW препорукох за Сербию, о информованю о ґлобалному стратеґийному плану 2018-2021, а була и тема о искуствох и праксох у Е-управи.

