Керестурским оводарцом подзелєни пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – После успишного Гуманитарного концерту котри отримани 15. децембра у Велькей сали Дома култури, Шкотска гуманитарна орґанизация и єй подружнїци у Сербиї „Блайсвуд керˮ, вєдно зоз союзом баптистичних церквох Сербиї и їх мисионером у Руским Керестуре Йовицом Ґецаном, подзелєла пакети дзецом зоз ПУ „Бамбиˮ.

Дзеци им пририхтали кратку и пригодну програму.

Представнїк подружнїци „Блайсвуд керˮ у Сербиї Драґиша Армуш, котри источашнє и християнски баптистични казательнїк, гварел же тоти пакецики пририхтую дзеци и їх родичи зоз Шкотскей своїм парняком од 3-10 роки по рижних жемох швета, а за дзеци у Керестуре того вечара були порихтани коло 200 пакети.

Зоз Шкотскей з тей нагоди пришли и штверо госци зоз Ґлазґова котри помагали подзелїц дзецом дарунки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)