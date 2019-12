Найудатнєйши Гумантирани концерт „За нашо дзециˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Треци по шоре Гуманитарни концеrт „За нашо дзециˮ потераз найудатнєйши, бо за коло 50 дзецох назберане 85 500 динари. Же би ше назберало тельо пенєжи помогли и публика на концерту, як и учашнїки котри ше дзечнє участвовали на тим концерту.

Як визначела Мая Зазуляк Гарди, окрем предатих картох и шкатули за прилоги котра стала у голу Дома култури, пенєжи ше зберало и у фризерским салону Марини Сендераковей, а керестурски Мото-клуб „Шарканьˮ нєсподзивал орґанизаторох и назберал 12 000 динари котри тиж ураховни до конєчней суми.

Шицки задовольни зоз нащиву публики котра за три роки отримованя концерту була найчисленша. Дзечнє ше одволали и учашнїки, та програма була рижнородна, а на нєй участвовали дзеци з музичней оводи, музичаре з Керестура и Коцура, як и рецитаторе. Креативка Биляна Дудаш до каждого пакецика подаровала свойо роботи.

Орґанизаторе надпоминаю же дзеци котри жадаю даровац лакотки цо назбераю през находзаци крачунски швета, годни подаровац другим дзецом. Вони ше по 26. децембер можу явиц Дорики Чизмар, Адриани Надь, Наташи Колесар або Маї Зазуляк Гарди. Подаровани лакотки ше положа до пакецикох, а пенєжи котри ше нє потроша за тоту нагоду годни ше вихасновац за ваучери. Вони буду обезпечени у єдней предавальнї у Керестуре, у хторей вец родичи дзецох годни купиц тото цо им потребне.

Орґанизаторе дзекую шицким хтори на даяки способ дали свойо доприношенє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)