РКЦ на Трецим медзинародним стретнуцу ветеранох фолклору у Биєлїни

БИЄЛЇНА/НОВИ САД – Всоботу, 14. децембра, ветеранє Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду участвовали на Трецим медзинародним стретнуцу ветеранох фолклору „Ко некад у осам…” у Биєлїни.

На тогорочним стретнуцу ветеранох фолклору участвовали вецей як 30 културно-уметнїцки дружтва и вецей як 700 фолклораше зоз реґиону. Програма отримана у велькей сали Центра за културу „Семберия”, а на бини ше єдни за другима зменьовали ветеранє у народним облєчиве зоз свойого краю.

Ветеранє РКЦ наступели з двома точками. Одтанцовали Женски руски танєц зоз Марамурешу и Зорба танєц, хореоґраф за обидва танци Миломир Шайтош, а наступ бул попровадзни зоз моцним аплаузом.

После концерту шицки фолклораше ше дружели у Етно-валалє „Станишич” у сали „Москва”. Друженє було обдумане як дочек фолклорашского Нового року, понеже таке стретнуце фолклорашох остатнє у тим календарским року.

Стретнуце ветеранох фолклору у Биєлїни орґанизовало КУД „Дукат” з помоцу Центру за културу „Семберия” зоз Биєлїни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)