НОВИ САД – Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох нєшка на 19,30 годзин отрима 3. порядну схадзку у Заводу за културу войводянских Руснацох.

Предсидатель Роботного цела Иван Канюх за схадзку предложел дньови шор по хторим будзе слова о звиту о роботи за 2019. рок и плану роботи у 2020. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)