Отримани дзевяти Литературни вечар младих у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове, всоботу 14. децембра, отримани дзевяти Литературни вечар младих.

Млади зоз велїх наших местох мали нагоду чуц стихи и тексти младих писательох котри ше за тоту нагоду окреме рихтали. Писателє котри ше на тим вечаре представели публики були Силвия Маґоч зоз Коцура, Томи Рац зоз Руского Керестура, Катарина Фейди зоз Коцура, Кристиян Сопка зоз Руского Керестура и Саша Сабадош зоз Зомбора.

Попри пречитаних стихох, присутни мали нагоду послухац и два музични точки. Зоз двома шпиванками ше представели Дарина Михняк и Марко Буила зоз Коцура, а на самим концу програми публика мала нагоду чуц нови бенд зоз Руского Керестура котри ше вола „Дахто, дацо, даґдзе“.

По законченю програми млади могли поопатрац виставу фотоґрафийох, чий автор млади и талантовани Лука Вуячич зоз Нового Саду. Друженє предлужене у бавеню рижних дружтвених бавискох и дзелєню упечаткох о тим вечару.

