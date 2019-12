Отримана дзевята Манифестация „Нови вина Потися”

ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация Општини Жабель, всоботу 14. децембра, орґанизовала дзевяту Манифестацию „Нови вина Потися” на котрей промововани вецей сорти винох чия лоза росла на подручю коло рики Тиси.

У рамикох Манифестациї бул и вибор найлєпших винох у трох катеґорийох, а продукователє найлєпших достали Подзекованє и медалю, вельку златну медалю за винїмкови резултат, як и златну за перше, стриберну за друге и бронзову медалю за треце место. Сцигли и оценьовани пейдзешат пейц прикладнїки винох зоз потиского реґиону. Вина оценьовала фахова комисия младих фаховцох зоз медзинародним искуством Любица Радан, Неманя Томич и Владимир Пушкаш.

Нащивителє мали нагоду коштовац рижни файти вина самостойних продуковательох, винских здруженьох и винарийох зоз вецей општинох потиского реґиону – зоз Жаблю, Чуроґу, Темерину, Бечею, Тароша, Сримских Карловцох, Княжевца, Молу як и других местох. Окрем вина, а з музику тамбурашох, нащивителє могли коштовац и домашнї поживово продукти подїмательох и подїмателькох зоз општинских местох.

Едукативна часц Манифестациї и того року прицагла повагу числених продуковательох вина. Фахово преподаваня були на тему практични совити за продукцию вина менших продуковательох, як и о комуникациї и анимациї нащивительох зоз обласци погосцительства.

Манифестация отримана у Ресторану „Наша ловарска приповедка” у Жаблю.

