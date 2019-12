Покраїнски припознаня ,,Таланти” и коцурским школярком и їх наставнїцом

НОВИ САД/КОЦУР – Традицийне покраїнске припознанє ,,Таланти” талантованим школяром з Войводини и їх ментором уручене стреду, 11. децембра, у голу Покраїнскей влади у Новим Саду.

Припознаня достал вкупно 171 школяр и їх менторе у основних, стреднїх и музичних школох. Вони у школским 2018/2019. року посцигли визначни резултати на републичних змаганьох у жеми и иножемстве у обласцох науки, технїки, уметносци и язика.

Медзи школярами котри достали припознаня и пенєжни награди були и бувши школярки Основней школи ,,Братство єдинство” з Коцура Наташа Тамаш и Катарина Кулич, як и їх наставнїци Снежана Шанта и Бояна Петрович. Награди достали за посцигнути резултати на Републичним змаганю зоз руского язика и сербского як нємацеринского язика.

Припознаня им уручел подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич вєдно зоз покраїнским секретаром за спорт и младих Владимиром Батезом и покраїнским секретаром за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґану Милошевич.

