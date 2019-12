У Керестуре буду посадзени 250 младнїки ясену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Руском”, вчера и нєшка посадзи коло 250 младнїки ясену у Руским Керестуре. Векшина младнїкох будзе посадзена коло озерка, потим у лєшику, коло базену, каплїчки, як и по других локацийох у валалє – на пияцу, у малим парку и у улїчки коло Парохиялного дому од Маршала Тита спрам Фрушкогорскей.

Як директор „Рускому” Иґор Фейди визначел, у планє же би ше каждого року посадзело подобне количество и других файтох древкох хтори би були вигодни за отримованє.

Младнїки ясену „Руском” обезпечел у сотруднїцтве зоз Явним подприємством „Србијашуме”.

