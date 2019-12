На конференциї о тарґовини з людзми и руски инспекторе

БЕОҐРАД – Вчера у Беоґрадзе отримана конференция „Унапредзенє фахового поступку идентификациї жертвох тарґовини з людзми у Сербиї” на хторей участвовали и двоме руски инспекторе – Яким Дудаш з Руского Керестуре и Михайло Макаї з Коцура.

У першей часци Конференциї присутних у Народней скупштини привитали орґанизаторе – Медзинародна орґанизация за миґрациї, Центер за защиту жертвох тарґовини з людзми и Комора социялней защити, а у другей часци фаховци з обласци системи социялней защити, полициї, тужительства, нєвладового сектору, медзинародних орґанизацийох и други, черали искуства з практичней роботи з окремним огляднуцом на идентификацию жертвох тарґовини з людзми.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)