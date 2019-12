Дзелїме радосц Исусового народзеня

НОВИ САД – Вифлеємски огень, хторого уж седми рок медзи Руснацох у Сербиї приноша представителє Скаутскей орґанизациї „Пластуни” зоз Закарпатя у України, до Нового Саду, до НВУ „Руске слово” сцигол пондзелок, 16. децембра, коло поладня.

Скаутох, медзи хторима були Сергий Роль, София Будник, Андрий Ребрик и Юрий Тягур и хторих провадзел о. Михайло Шанта, у Установи привитали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, директор „Руского слова” др Борис Варґа и члени колектива.

Госци з України, як гварели, Вифлеємски огень принєсли жадаюци и винчуюци щешлїве Рождество Господа Исуса Христа, и дали шицким присутним же би запалєли свойо швички з того огня.

– Най тот огень будзе благослов и символ радосци, а вон нє вязани за одредзену вирску заєднїцу, алє го можу хасновац рижни конфесиї – гварел з тей нагоди о. Михайло Шанта.

Истого дня, скаути плановали нащивиц Руски Керестур и Коцур, потим Темишвар и Клуж у Румуниї, же би ше на концу врацели до Закарпатя у України.

