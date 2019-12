Конференция бебох у Вербаше

ВЕРБАС – У биоскопу Югославия у Вербаше наютре, 18. децембра, з початком на 17 годзин, будзе отримана штварта по шоре Конференция бебох котру орґанизую Асоцияция младих и Општина Вербас.

Конференция облапя змаганє у штирох катеґорийох – рачкованє бебох, преблєканє бебох (менянє пелюхох), млєкияда (випиванє млєка лєбо соку з фляшки) и Геркул беба (найчежша беба).

З тей нагоди ше будзе виберац наймладшу бебу предсидателя Конференциї и двох подпредсидательох, як и фамелию котра ма найвецей дзеци.

Наймладша беба достанє грамоту и награду од 10 тисячи динари, а найчисленша фамелия, попри грамоти, достанє 20 тисячи динари. За шицких нащивительох и беби котри ше буду змагац обезпечени вредни награди.

Госци на Конференциї бебох того року буду Любивоє Ршумович, Миня Субота, Мария Мирович, Тоде Николетич, Бранимир Чосич и Малац ґениялац Вербас.

Приявиц ше мож по 18. децембер, од 9 по 14 годзин у будинку Општини Вербас, на трецим поверху у канцелариї число 3, лєбо на числа телефонох 063/744 98 60 и 021/ 795 40 42.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)