Ище нєшка мож записац пакецик за Миколая у коцурскей парохиї

КОЦУР – У парохиї грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре тирваю прияви за пакецики котри буду подзелєни дзецом на швето Святого Миколая.

Цена єдного пакецика 500 динари, а мож ше приявиц ище нєшка, 17. децембра.

З нагоди того швета, дзеци зоз вироучительку Ксению Бесерминї пририхтую пригодну програму на чесц Миколайови котра будзе отримана на стреду, 18. децембра, после Всеночного, кед и Миколай дзецом подзелї пакецики.

Плановане же би Всеночне почало на 17 годзин у церкви Успения Пресвятей Богородици, а програма котру рихтаю дзеци на 19 годзин.

