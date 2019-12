ШИД – На пияток, 20. децембра, у просторийох Червеного крижу у улїци Цара Лазара 10, будзе отримана остатня акция добродзечного даваня креви у тим року хтору орґанизує Завод за трансфузию креви зоз Нового Саду.

Акция будзе тирвац од 9 по 12 годзин, а крев окрем давательох зоз Шиду, годни дац и давателє зоз околних валалох.

