Подписани Интерни етични кодекс НВУ „Руске словоˮ и Националного совиту Руснацох

НОВИ САД – Директор НВУ Руске слово др Борис Варґа и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач вчера урядово подписали Интерни етични медийни кодекс з хторим потвердзена подполна прихильносц ґу найвисшим професийним и етичним медийним стандардом кед слово о медзисобних одношеньох помедзи двома институциями.

Интерни кодекс урядово подписани у шедзиску НВУ „Руске словоˮ у Новим Садзе, у присустве представительох Мисиї ОЕБС-а у Сербиї и Нєзависного дружтва новинарох Войводини хтори були партнере и обезпечели значну институцийну и фахову потримовку у тим, як оценєне пионирским подняцу кед слово о информованю на меншинских язикох у нашей жеми.

Началнїца медийного оддзелєня Мисиї ОЕБС у Сербиї Ґордана Янкович привитала Интерни кодекс як потвердзенє одвичательносци найзначнєйших актерох у рускей националней заєднїци, и препоручела го як модел и позитивни приклад хтори би могол буц хасновити и за други меншински заєднїци у Сербиї хтори маю систему информованя на мацеринским язику.

Интерни кодекс написани у складзе зоз законскима предписанями у медийней сфери, Кодексом новинарох Сербиї и началох добрей пракси и професийней етики, а вираз є заєднїцкого опредзелєня Националного совиту и новинарох и занятих у НВУ „Руске словоˮ же би гражданом обезпечели правдиве, нєпристрасне, благочасове и подполне информованє, як и транспарентносц роботи кровного цела културней автономиї рускей националней заєднїци.

З тоту намиру, з Интерним кодексом ше тиж установює механїзми и процедури хтори оможлївя найвисши уровень ушорйовацкей нєзависносци и медийного професионализма, а його примену и почитованє будзе чувац штирочлене Надпатраюце цело составене з представительох НВУ „Руске словоˮ, Националного совиту Руснацох, Нєзависного дружтва новинарох Войводини и Новинарскей асоцияциї Руснацох. Формованє того цела мало би буц закончене по конєц рока.

