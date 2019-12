Прилапени план роботи за наступни рок

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох вчера, 16. децембра, отримана Конститутивна схадзка Одбора за урядове хаснованє язика и писма.

За предсидателя Одбора за урядове хаснованє язика и писма Национални совит Руснацох меновал Олену Папуґову, а за єй заменїка на вчерайшей схадзки вибрани Боґдан Рац. У членстве того Одбора, окрем предсидательки и заменїка предсидателя, ище Блаженка Хома Цветкович, Ясмина Надь, Ивана Отич Бороєв, Владислав Салаґ, Тамара Рамач, Татяна Дудаш и Зденка Павлович.

На дньовим шоре було шейсц точки, а найзначнєйши ше одношели на информациї о активносцох у предходним и наступним периодзе, як и приношенє Плану роботи Одбора за 2020. рок.

То єден з найзначнєйших одборох нашого Националного совиту, хтори вєдно зоз Одбором за образованє перши у охрани нашого националного идентитету. Потераз, як надпомла предсидателька Одбора Олена Папуґа, у роботи того Одбора були виказани скромни резултати, алє зоз єдним активнєйшим приступом ґу ришованю проблемох у тей обласци велї проблеми мож ришиц. Прето у Плану роботи за наступни рок найзначнєйши задаток членох Одбора будзе обисц шейсц локални самоуправи у хторих руски язик у урядовим хаснованю, и побешедовац зоз компетентнима же би ше тото право випочитовало.

