Прилапени звит за прешли и план роботи за наступни рок

НОВИ САД – Треца порядна схадзка Роботного цела за младих отримана пондзелок, 16. децембра, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох у Нови Садзе.

Члени Роботного цела на тей схадзки найвецей дискутовали о Звиту о роботи у 2019. року, а тиж так и о Плану роботи и Финансийним плану за 2020. рок.

По податкох хтори винєшени на схадзки, Роботне цело у тим року на розполаганю у своїм фонду за рижни проєкти младих по наших местох мало 300 000 динари и шицки пенєжи розподзєлєни на конкурсу за софинансованє проєктох за младих. Слово о єденац проєктох за чию реализацию апликанти вимагала 635 000 динари. Без огляду на тото же Роботне цело мало почежкосци у финансованю, шицки начишлєни проєкти успишно реализовани, окрем проєкту „Младежски дом” Здруженя младих „Pact Ruthenorum” зоз Руского Керестура.

Як пояшнєл предсидатель Роботного цела за младих Иван Канюх, з оглядом на вкупну глєдану суму за шицки проєкти, поставя ше питанє чи Роботне цело за младих ма достаточно пенєжи потримац идеї, активизем и креативносц младих у рускей заєднїци?

Прето у Финасийним плану за 2020. рок, цо прилапели и шицки члени Роботного цела, ше будзе вимагац два раз векши буджет, бо лєм зоз таку суму би млади могли успишно и на прави способ реализовац свойо идеї и проєкти.

