Отримани Русийски вечар у Вербаше

ВЕРБАС – У биоскопу Югославия у Вербаше всоботу, 14. децембра, отримани Русийски вечар котри орґанизовало Дружтво сербско-русийского приятельства ,,Род” з того городу.

З богату програму у котрей доминовали русийски мотиви и мелодиї означене дванац роки иснованя того здруженя у Вербаше. Числена публика у полней биоскопскей сали з громким аплаузом наградзовала поезию, писнї и танци котри представели школяре вербаскей Основней школи ,,20. октобер”, школяре СФШ ,,4. юлий”, члени Танєчного студия ,,Монмираж” зоз Суботици и други.

У голу Биоскопа отворена була и вистава, дзе на 70 чарно-билих фотоґрафийох представени подоби дзецох котри жию на подручйох залапених з войну.

Попри госцох з войводянских дружтвох сербско-русийского приятельства, присутни були и госци зоз централней Сербиї и Републики Сербскей, як и представнїки Амбасади Русийскей Федерациї.

