ДЮРДЬОВ – З нагоди швета Св. Миколая, котре ше по юлиянским календаре преславює 19. децембра, нєшка на 17 годзин у дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици будзе Служба Божа, а потим у парохиялним доме кратка програма.

У програми буду участвовац виронаучни дзеци, а присутним дзецом буду подзелєни пакецики.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)