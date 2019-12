У Ґосподїнцох виложени малюнки з вецей Подобових колонийох „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – У центре Ґосподїнцох у авзлоґу Народней општинскей библиотеки „Велько Петрович” уж треци тидзень виложени роботи уметнїкох зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котре орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Орґанизацийни одбор за представянє подобових уметнїкох и роботох учашнїкох Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” од 3. децембра орґанизовал виставу малюнкох.

Заплановане же би у шлїдуюцим периодзе були виложени шицки штиристо малюнки вецей як пейдзешат уметнїкох з Колонийох котри ше отримую од 2006. по 2019. рок. Перши два вистави буду пошвецени уметнїком зоз Ґосподїнцох, потим зоз Дюрдьова, Жаблю и Чуроґу, а вец уметнїком зоз општини Темерин, з Вербасу и други.

После роботох старших уметнїкох, заплановане же би були виложени и роботи уметнїкох зоз Дзецинскей подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”.

