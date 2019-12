НОВИ САД – Тогорочна дзецинска крачунско-новорочна програма „Пахулька” будзе отримана нєшка на 19,30 годзин у новосадским Руским културним центру.

У програми буду участвовац дзеци хтори по новосадских школох факултативно уча руски язик, а и того року на „Пахульку” на концу програми придзе и вше чекани Дїдо Мраз.

