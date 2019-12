Означени ювилей Народней библиотеки „Симеон Пищевич“

ШИД – Народна библиотека „Симеон Пищевич“ вчера означела 170 роки иснованя и 10 роки пребуваня у новим сучасним будинку.

З тей шветочней нагоди орґанизовани коктел на хторим директорка библиотеки Славица Варничич привитала госцох, подзековала Општини Шид як сновательови, а насампредз читательом.

Медзи дзешецерима донаторами кнїжкох хтори наградзени з подзекованями були и Леона Урошевич Гайдук з Нового Саду хтора подаровала 254 наслови и Мира Миклош зоз Шиду хтора даровала понад 100 кнїжки.

