ШИД – У Основней школи (ОШ) „Сримски фронт“ вчера вечар отримани новорочни роботнї у знаку наиходзацих новорочних шветох, хтори пколяре порихтали же би свою школу представели дзецом зоз дзецинскей заградки и їх родичом.

У ОШ виведзена новорочна музична програма зоз Дїдом Мразом хтору порихтали школяре єднозменскей настави у секцийох Малого хору, Музичней роботнї и Драмскей секциї, вєдноз зоз своїма наставнїками.

