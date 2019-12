Обновене святилїще у коцурскей церкви

КОЦУР – Концом прешлого тижня закончени роботи на обнавяню святилїща у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре. Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, задовольни є зоз шицким цо поробене у предходним периоду, а того року нє могло анї вецей обчековац.

– Бул час кед ше подрезовало, обивало, малтеровало, кед ше чекало най ше суши, а пришол час, слава Богу, же у тим року голєм почати дальши роботи. Обновене цале святилїще знука, обилєне и ускладзене з компактносцу цалей церкви – гварел о. Рац.

Як визначел парох коцурски, обнову окончовала лиценцована фирма за реставрацию „Амброшич” зоз Зомбора, а плановане же би з роботу у другей часци церкви предлужели на яр.

– Мнє ше особнє барз пачи як зробене, фину маю роботу, цо ме цеши. Покля скели у святилїщу и коло олтара, положене будзе и нове ошвиценє котре сучаснєйше и будзе давац красши ефект и ошвицовац шицко цо потераз зробене у церкви – потолковал о. Рац.

Святилїще коцурскей грекокатолїцкей церкви обновене з помоцу средствох Управи за сотруднїцтво з церквами и вирскима заєднїцами у Министерству правди Републики Сербиї.

