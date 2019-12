У коцурскей Школи будзе Крачунски вашар

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре на пияток, 20. децембра, будзе отримани Крачунски вашар.

Шицки котри нащивя школску физкултурну салу того дня, годни купиц прикраски и предмети котри школяре сами направели з помоцу своїх учителькох, наставнїкох и родичох.

Крачунски вашар и того року гуманитарного характеру, а шицок назберани пенєж будзе унапрямени за лїченє школяра тей Школи Матея Дудаша.

Школяре и колектив Школи поволали шицких гражданох Коцура же би потримали гуманитарну акцию и нащивели Крачунски вашар котри будзе тирвац од 9 по 11 годзин.

