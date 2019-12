У Чуроґу посадзени пейцсто тополї

ЧУРОҐ – Од шицких местох општини Жабель, найвецей ше полєшую Ґосподїнци и Чуроґ. Акцию запровадзує Месна заєднїца Чуроґ дзекуюци доброму сотруднїцтву зоз локалну самоуправу, а у Ґосподїнцох дзекуюци акцийом тамтейшого Еколоґийного здруженя „Баґрен били”.

У першим тижню децембра, у покраїнскей акциї „Желєни тидзень у Войводини”, пейцсто древка тополї посадзени на пажици при витерняку на виходзе зоз Чуроґу спрам Бачкого Ґрадишта. Садзели их Чуружанє – пензионере, школяре и велї роботнїки зоз предсидательом Општини и занятима, и чолнима особами явних подприємствох.

У Дюрдьове остатня векша акция садзеня древкох була пред вецей як петнац роками, кед посадзени древка вонконцом драги Дюрдьов-Жабель.

