Гуманитарна акция у коцурскей школи

КОЦУР – У Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре того тижня, од 16. по 19. децембер, запровадзена акция збераня помоци за деци возросту од 7 до 15 роки.

Шицки людзе добрей дзеки можу принєсц до просторийох Школи шмати, обуй, прибор за гиґиєну, бависка, и инше цо потребне дзецом такого возросту.

На пияток, 20. децембра, у физкултурней сали (у женскей и хлопскей зоблєкальнї) буду подзелєни шицки назберани средства. Акция дзелєня помоци будзе тирвац од 9 по 11 годзин.

Школяре и колектив Школи поволую шицких гражданох же би ше приключели тей гуманитарней акциї.

