Општински драги будзе отримовац исте подприємство

ЖАБЕЛЬ – И того року Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель за розчисцованє драгох од шнїгу у жимскей сезони 2019/2020. року ознова анаґожавала Доо „Тадис” зоз Ґосподїнцох.

Тоти роботи буду окончовац пейц машини, по єдна за кажде општинске место и ище єдна предвидзена за стару драгу спрам Зренянини, алє и за парки, менши улїчки, як и за позарядово ситуациї. О винїмкових ситуацийох у местох општини Жабель одлучує Општински штаб за позарядово ситуациї чийо члени и предсидателє месних заєднїцох. Вони, як и други члени, маю обовязку надпатрац у яким стану вжиме драги у їх валалу, алє и знац кажди час яку хвилю наявюю.

Доо „Тадис” зоз Ґосподїнцох анґажоване од 15. новембра того року по 31. марец 2020. року.

