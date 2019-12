У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У предостатнїм тогорочним числу новинох „Руске слово”, на початних бокох мож пречитац владикову крачунску винчованку, а у рубрики „Тижньовнїк” вистку о отвераню Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Бачинцох и о подписованю Интерного етичного кодексу помедзи нашу Установу и Националним совитом.

„Нашо места” даваю звит зоз схадзки СО Жабель, зоз гуманитарного концерту „За нашо дзеци” у Руским Керестуре, док рубрика „Економия” зазначела яка тогорочна продукция цвикли у коцурским хотаре, а понука и други по шоре напис о туристичним потенциялу Руского Керестура.

„Култура и просвита” преноши слова виповедзени на трибини „История рускей култури у творох Дюри Латяка”, ту и текст о Литературним вечаре младих у Дюрдьове, а розгварка зоз Мироном Джуджаровим зоз Шиду находзи ше на бокох рубрики „Людзе, роки, живот”. Ту, вшелїяк, и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” пише, медзи иншим, о сучасним приступу у воспитованю дзецох, док на „Спорту” мож пречитац звит зоз змаганя у пикаду у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, а у тей рубрики представени и кадети ФК „Русин”.

На остатнїх двох бокох наша рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє єст два додатки – „Руске словечко” и „Дом и фамелия”, зоз нову „Женоблоґию”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)