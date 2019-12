Напрям Туристични и готелиєрски технїчар остава у керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Напрям Туристични и готелиєрски технїчар и надалєй останє у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, гоч ше тих дньох водзели розгварки же би подобни профил, алє розлични, бо би бул по дуалней системи образованя, бул отворени у Економскей школи у Кули. Констатоване же гоч напрями розлични, иста им цильна ґрупа школярох, та арґументи превагли за керестурску Школу, дознава Рутенпрес од директорки Хелени Пашо Павлович.

О тим проблему 11. децембра розправяли на заєднїцкей схадзки представителє обидвох Школох, односно директорка керестурскей Хелена Пашо Павлович и економскей Марина Джакула, предсидатель Општини Дамян Милянич, просвитни општински инспектор Зоран Ракич, а спред керестурскей Школи присутни були и предсидателька Синдикату Зорица Петрич и предсидателька Активу економскей ґрупи предметох Веселинка Бачич.

Гоч би тот напрям бул з подруча роботи Економскей школи, у арґументованей розправи превагли и факти же Школа „Петро Кузмяк” у тим напряме ма дзешецрочне искуство, достаточне число школярох и значни успихи. Ґу тому, як по словох директорки Пашо Павлович и предсидатель Општини препознал и потримал їх арґумет о єдинственосци керестурскей Школи хтора пре ґимназию на руским язику школа од окремного значеня и прето ю треба чувац и потримовац.

А у тим напряме, уж на пондзелок 23. децембра представителє керестурскей Штреднєй школи поволани и буду участвовац на конференциї пошвеценей дуалному образованю хтору под покровительством предсидателя Сербиї орґанизує Привредна комора Сербиї и Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою.

