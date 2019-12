Вигласани буджет за 2020. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид одборнїки вигласали Одлуку о буджету за 2020. рок.

Вкупно плановани средства виноша 1.546.000.000 динари з хторих до чечуцей буджетскей резерви плановани 30 милиони динари, до стаєменй резерви три милиони динари, а вкупно розподзелєни средства буду виношиц дакус вецей як 1,5 милиярди динари односно 1.513.000.000 динари.

Одборнїки прилапели и предлог Кадровского плану Општинскей управи, општинского правобранителя и фахових службох за 2020. рок, як и вецей питаня з обласци маєтно-правних питаньох з компетенциї локалней самоуправи.

Принєшени и вецей вименки потерашнїх општинских одлукох на инициятиву републичней инспекциї, а прилапени и програми дїлованя явних подприємствох и установох хторим снователь Општина за 2019. рок, а хтори усоглашени зоз предходну Одлуку о ребалансу буджета за тот рок.

Пре финансийни вименки Одлуки о буджету, СО прилапела и вименки Финансийних планох за тот рок шицких 19 месних заєднїцох на подручю општини, меновали Комисию за запровадзованє поступку лицитованя державней польопривредней жеми, а потерашня окончователька длужносци директора Туристичней орґанизациї Шид Зорица Ґраховац менована за директорку з мандатом на штири роки.

