Ґлориян Штранґар и Наталия Сератлич освоєли медалї на Медзинародним турниру

БЕОҐРАД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Престижни медзинародни турнир „Nippon top ten” отримани у Беоґрадзе 15. децембра, на хторим Карате клуб „Гайдук” наступел зоз двацец штирома змагателями и осем екипами у шицких возросних катеґорийох.

На тим турниру участвовал и Керестурец Ґлориян Штранґар хтори у екипней катеґориї, вєдно зоз Марком Пуцаровим и Растком Батурановим, освоєл стриберну, а у поєдинєчней катеґориї бронзову медалю.

Преглашена и найлєпша змагателька цалого турниру – Наталия Сератлич зоз Кули хтора наступела у трох катеоґорийох (два поєдинєчни и єдна екипна) и освоєла два златни и єдну стриберну медалю, а хтора достала и поволанку на Национални карате камп репрезентацийох Сербиї на Тари.

На турниру участвовали коло 600 змагателє зоз 60 клубох и пейц жемох, а Карате клуб „Гайдук” освоєл шейсц златни медалї.

