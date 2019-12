ШИД – Нєшка у наших парохийох у Сриме, Святи Миколай будзе делїц пакецики у церквох – у Бикичу на 17 годзин, у Шидзе на 18 годзин и у Беркасове.

Програму Миколайови порихтаю виронаучни дзеци и школяре хтори ходза на годзини виучованя руского язика з елементами националней култури, а дополадня у спомнутих церквох буду служени порядни Служби Божо з нагоди швета.

