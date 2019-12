З розшпивану програму дзеци дочекали Дїда Мраза

НОВИ САД – Школяре котри уча руски язик з елементами националней култури у новосадских основних школох и дзеци котри ходза на активносци на руским язику на предшколским уровню, вчера, 18. децембра у Руским културним центру (РКЦ) у Новим Садзе отримали Крачунско-новорочну програму „Пахулька”.

З наймладшима дзецми, цо ходза до новосадскей „Палчочки”, воспитачка Александра Колбас перша вишла на бину.

Потим у програми з рецитациями и шпиванками школяре випровадзели перше полрочє у тим школским року и указали вельочисленей публики цо их научели наставнїци руского язика Оля Яковлєв и Ясна Медєши. У музичней часци учашнїком помогли Владимир Сивч и Иван Лїкар.

И того року на програму сцигол и Дїдо Мраз и шицким дзецом, и учашнїком и у публики, подзелєл пакецики, хтори им обезпечел РКЦ.

