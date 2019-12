КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 18. децембра, после Всеночного отримана програма на чесц Миколайови.

Програму пририхтали дзеци зоз вироучительку Ксению Бесерминї.

Вони з радосцу дочекали Святого Миколая, а з писнями и рецитациями го велїчали и добри дїла котри робел за своїх ближнїх.

Числени вирни пришли присуствовац тей програми, а по законченю Миколай дзецом подзелєл коло 200 пакецики.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)