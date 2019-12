Тирва конкурс за „Ружову заградку 2020”

НОВИ САД – Конкурс котри Явна медийска установа „Радио-телевизия Войводини” розписала за 16 нови руски народни шпиванки за фестивал „Ружова заградка 2019”, отворени по пондзелок, 23. децембер того року.

На конкурсу можу участвовац шицки заинтересовани композиторе и текстописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох.

Дошлєбодзене приявйованє шпиванкох котри компоновани на иснуюци текст, односно на уж обявени твор зоз обласци поезиї, под условийом же автор текста, односно нашлїднїки, дали согласносц и же исти текст нє хасновани за компонованє и обявйованє музичних творох.

За наградзени композициї предвидзени пенєжни награди.

Фестивал будзе отримани 1. марца 2020. року, а конкурс у цалосци мож видзиц на веб-сайту РТВ, як и на нашим сайту.

