Стрибернa медаля на европским змаганю у Панчеве

Млади спортиста Владимир Ґубаш зоз Зомбора, член Боксерского клуба „Сомбор” и репрезентативец Сербиї, новембра на Европским змаганю „Златна рукавица” Европи у Панчеве освоєл стрибло у велтер катеґориї до 69 кг. Потераз участвовал на вецей вельких турнирох и на нїх призначел тиж добри успих.

Народзени є 1. авґуста 1997. року у Зомборе, и там закончел и основну школу. Свойо перши боксерски крочаї направел у терашнїм Боксерским клубу „Сомбор”, кед у осмей класи зоз своїм пайташом пошол на тренинґ. Попачел ше му тот спорт и лєм после трох мешацох тренираня зоз тренером Драґаном Вучичом уж наступел у Вербаше и страцел меч на поени, а такой о мешац у Шабцу победзел.

После законченя осмей класи уписал ше до Бискупскей католїцкей ґимнаиї „Паулинум” у Суботици. Гоч му там у клубе „Спартак” були оможлївени тренинґи, пре школованє и окремни способ живота нє могол тренирац.

– Наисце ми жаль же сом през тоти штири роки нє могол тренирац бокс. Попачел ше ми тот спорт, алє правила у ґимназиї були таки и нє могол сом злучиц тоту свою любов зоз обовязками у школи. Штири роки сом заш лєм вежбал и ходзел до терховнї. Випатра же любов ґу боксу була векша, та сом после законченя „Паулинуму”, позарядово закончел и Штредню економску школу у Оджаку, напрям економски технїчар и предлужел тренирац бокс, тераз уж як сениор – гварел Владимир Ґубаш.

ВЛАДИМИРОВО УСПИХИ

Значнєйши успихи посцигує у Новим Садзе, на Реґионалним колу лиґи, дзе 2016. року победзел зоз претаргнуцом дохтора, пре покалїченє процивнїка. Того року ше змага у велтер катеґориї до 69 кг и штредней катеґориї до 75 кг.

Владимир ше на першенству Войводини у Зомборе 2017. року борел у двох мечох и бул перши у велтер катеґориї. На Державним першенстве у Яґодини и 2018. року нє мал успих котрому ше наздавал и у штварцини финала випаднул.

Прето на реґионалним змаганю „Дунайски трофей” у Новим Садзе ше борел процив горватского змагателя котрого победзел и достал погар. На „Златней рукавици” 2017. року бул треци у велтер катеґориї.

Року 2018. достал поволанку од Репрезентациї Сербиї за змаганє „Беоґрадски побиднїк”, змаганє котре ма ранґ Европского першенства, кед страцел од репрезентативца Кореї.

Бокс нє лєгки спорт котри ше, як и други, состої зоз побидох и пораженьох. Треба прилапиц и єдно и друге, та мац моци бориц ше далєй, бориц ше до побиди.

У Македониї на „Златним ґонґу” у Скопю, дзе ше змагаю боксере зоз вецей жемох нашого реґиону, у штварцини финалу победзел зоз претаргнуцом меча, а у половки финала страцел од репрезентативца Косова.

– На „Златней рукавици” у Панчеву 2019. року сом страцел у финалу. У штварцини финала сом боксовал зоз боксером з Кипру, а у половки финала сом боксовал зоз Димитрийом Ґалаґот з Молдавиї, котри ишак бул два раз вице шампион Европи. У финалу сом боксовал зоз Виктором Петровим од котрого сом страцел на поени и завжал сом друге место и стриберну медалю – начишлює Владимир.

Владимиров тогорочни успих нє мали. Но, гоч конєц рока, нє конєц и змаганьом.

– Далєй наступам у Першей боксерскей лиґи, котра ма три колаː 21. децембра наступам процив беоґрадского „Радничкого”, 26. децембра у Валєву процив „Металцу”, а у януару нашей екипи процивнїк „Раднички” з Беоґраду нам приходзи до госцох до Зомбора – надпомнул Владимир.

После того, у януару го обчекую и пририхтованя за репрезентацию Сербиї на Златибору, та такой у фебруару и Першенство держави.

Владимир гвари же аматерски бокс чежки и ту ше змагаю наисце добри боксере. Любел опробовац и у професийним боксу алє, о тим ище єст часу роздумовац.

ТРЕНИРАЦ БОКС НЄ ЛЄГКО

Дзень єдного аматерского боксера наисце активни. Владимир тижньово ма коло 10 тренинґи, од котрих три днї тренира два раз дньово. До поладня тренира годзину, найчастейше бега, вежба зоз кулями и ґимнастику. Вечар тренира два годзини, а пред самим змаганьом тренинґи ше зменшую же би ше боксер одпочинул, з тим же су пред тим окреме интензивни.

Шицко то Владимирови нє чежко, бо люби праве тот спорт и кед цошка робиш з любову, гвари, вец ци анї нє чежко.

– Бокс то найчежши спорт, треба буц барз схопни и витирвали же би ше у нїм посцигло резултати – з поцешеньом закончує Владимир.

ЧУВАЮ РУСКИ КОРЕНЇ

Фамелия Якова Ґубашового, котри родом зоз Коцура, и Мариї Драґичевич котра була з Вербасу дзе и жили, ше 1976. року зоз сином Александром преселєла зоз Вербасу до Зомбора. Александар ше 1992. року оженєл зоз Сандру Микулич зоз Сонти и 1997. достали сина Владимира.

Ґубашово руска фамелия, у Зомборе, алє нє траца свойо коренї. Гоч Владимир уж мало бешедує по руски, свойо коренї преглїбює у вири. Цала фамелия поряднє одходзи на Служби до Кармелитянскей церкви, а сам Владимир часто нащивює и о. Платона Салака ЧСВВ у Кули.

