РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє „Белава птица” на 13 годзин, у Велькей сали Дома Култури у Руским Керестуре отрима музично-драмску представу по мотивох писнї Душка Радовича „Задумайце!”.

Текст за представу обдумала воспитачка Єлена Фачол, а хаснователє Здруженя „Белава птица” одшпиваю и даскельо писнї.

Поволани шицки, а нащивителє на уходзе годни дац и добродзечни прилог Здруженю, хтори зоз тих пенєжох планує опремиц просторию за бавенє и купиц сензорну заградку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)