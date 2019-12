Нєшка 10. схадзка СО Кула

КУЛА – На дньовим шоре дзешатей схадзки Скупштини општини Кула, хтора заказана за 10 годзин, буду розпатрени осем точки.

По першей точки, одборнїки буду розправяц о Одлуки буджету Општини Кула за 2020. рок, будзе дате предкладанє Одлуки о здобуваню нєрухомосцох до явней власносци Општини Кула зоз нєпоштредну догварку, предкладанє Одлуки о зменшованю вредносци тей нєрухомосци, як и предкладанє Одлуки о розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула.

На дньовим шоре будзе и предкладанє Кадровского плану Општинскей управи Кула, потим предкладанє Ришеня о даваню согласносци на Одлуку о вименкох и дополнєньох Статута Дома култури у Руским Керестуре, як и о розришеню и менованю членох роботних целох (Комисия) Скупштини општини Кула и розришеню директора и ришенє о менованю о.д. директора Дома култури у Сивцу.

