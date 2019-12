Керестурски школяре ШОМО Кула на Новорочним концерту

КУЛА – Школа за основне музичне образованє (ШОМО) Кула 17. и 18. децембра орґанизовала уж традицийни Новорочни концерт своїх школярох.

Першого дня наступели школяре зоз матичного оддзелєня школи, а другого дня наступели углавним дзеци зоз видвоєного оддзелєня ШОМО з Руского Керестура.

На концерту участвовали и дзеци котри уж вецей раз наступали, алє и штверо млади музичаре хторим то бул перши наступ.

Рижни композициї прицали увагу патрачом и уведли их до святочного розположеня, а окреме ефектна була остатня точка Камерного составу школярох видвоєного оддзелєняу Руским Керестуре котри на тамбуркох и гармоникох одграли два коляди. За Новорочни концерт дзеци порихтала наставнїца Гелена Гарвильчак, наставнїкове Мирон Сивч и Мирко Преґун, док Камерни состав пририхтали Гелена Гарвильчак и Мирон Сивч.

Як виявела директорка ШОМО Кула Верица Ожеґович, задовольна є зоз потерашню роботу школи, з оглядом же ше роби у рамикох „златного штредку”, наздаваюци ше же ше зоз такого квалитету дахто воздзвигнє на висши уровень.

