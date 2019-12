У Дюрдьове на соботу Днї Миколи М. Кочиша

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове на соботу, 21. децембра, будзе програма у рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша.

Програма почанє на 14 годзин, а на нєй будзе означена семдзешат рочнїца нашого поети Дюрдьовчана Владимира Кочиша, промоция кнїжки Михайла Горняка „Паметанє и забуванє” и вистава Руски подобово уметнїки (2005-2019) з Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”.

Орґанизатор програми Дружтво за руски язик, литературу и културу у сотруднїцтве зоз Културно-уметнїцким дружтвом „Тарас Шевченко”.

