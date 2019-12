Нєшка до дзецинскей заградки придзе „Вандровкаш”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у Предшколскей установи „Бамби” у Руским Керестуре Емил Няради спред Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, виприповеда першу з омнибуса сказкох за дзеци „Вандровкаш”.

Авторка сказки „Вандровкаш” Ирина Гарди Ковачевич, а адаптацию и режию поробел Владимир Надь Ачим. Тот наступ би требал буц початок вецейрочного проєкту з хторим РНТ ма намиру афирмовац творчосц за дзеци на руским язику, приблїжиц руски язик наймладшим ґенерацийом и збогациц наставу пестованя руского язика и пробовац прешириц число тих хтори ю нащивюю. У плану и нащиви шицким местом дзе ше на даяки способ орґанизовано збераю дзеци хтори уча руски язик, цо насампредз будзе завишиц од средствох з хторима РНТ будзе розполагац.

Тото виводзенє, хторе будзе и зняте, свойофайтови дарунок РНТ наймладшим за наиходзаци швета.

