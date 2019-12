Святи Миколай вчера подзелєл дзецом пакецики

ОПШТИНА ШИД – Вчера, на швето Святого Миколая, святитель у вечарших годзинох нащивел нашо церкви у Бикичу, Шидзе и Беркасове и дзецом подзелєл пакецики.

Перше нащивел Бикич дзе дзецом подзелєл 32 пакецики, у Шидзе 65 и на концу, у Беркасове, 13 пакецики.

З нагоди приходу СвятогоМиколая отримани и пригодни програми хтору у Шидзе з виронаучнима и дзецми хотри ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, порихтали о. Михайло Режак и наставнїца Златка Сивч Здравич, а виронаучни дзеци у Бикичу и Беркасове порихтал о. Владимир Еделински Миколка.

