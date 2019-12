КОЦУР – Вчера, 19. децембра, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре з нагоди швета Святого Миколая було и мированє.

Числени вирни того дня присуствовали Службом Божим и з мированьом преславели тото швето, а зоз молитву и писнями возвелїчали Миколая.

Службу Божу на 6 годзин вечар служел парох коцурски о. Владислав Рац, а вирних споведал о. др Яков Кулич. Обидвоме и мировали шицких котри були того вечара у церкви.

