Потписан је Интерни етички кодекс НИУ „Руске словоˮ и Националног савета Русина

НОВИ САД – Директор НИУ „Руске словоˮ др Борис Варга и председник Националног савета Русина Борислав Сакач 16. децембра су званично потписали Интерни етички медијски кодекс којим је потврђена потпуна приврженост највишем професионалном и етичком медијском стандарду о међусобном односу између две институције.

Интерни кодекс је званично потписан у седишту НИУ „Руске словоˮ у Новом Саду, у присуству представника Мисије ОЕБС-а у Србији и Независног удружења новинара Војводине који су били партнери и обезбедили значајну институционалну и стручну подршку у том, како је оцењено, пионирском подухвату када је реч о информисању на мањинским језицима у нашој земљи.

Начелница медијског одељења Мисије ОЕБС у Србији Гордана Јанковић прихватила је Интерни кодекс као потврду одговорности најзначајнијих актера у русинској националној заједници, и препоручила га као модел и позитивни пример који би могао бити користан и за друге мањинске заједнице у Србији који имају систем информисања на матерњем језику.

Интерни кодекс је написан у складу са законским прописима у медијској сфери, Кодексом новинара Србије и начелима добре праксе и професионалне етике, а одраз је заједничког опредељења Националног савета и новинара и запослених у НИУ Руске словоˮ како би грађанима обезбедили истинско, непристрасно, благовремено и потпуно информисање, као и транспарентност рада кровног тела културне аутономије русинске националне заједнице.

С овом намером, с Интерним кодексом се такође установљава механизам и процедура која омогућава највећи степен уређивачке независности и медијског професионалнизма, а његову примену и поштовање ће чувати четворочлано Надзорно тело састављено од представника НИУ „Руске словоˮ, Националног савета Русина, Независног друштва новинара Војводине и Новинарске асоцијације Русина. Формирање овог тела би требало да се заврши до краја године.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)