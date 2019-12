Нови рок уж почал

Наисце ми уж допило же ше на концу каждого рока сумирую резултати, и цо то шицко поробене або нє, од остатнього 1. януара. И якошик, гоч нє поробене вельо, людзе злєгню з плєцами и констатую же анї нє було так подло. Прето же себе задали дробни цилї и маю ище дробнєйши обчекованя. Та вец анї нє можеш превельо зезнуц. А цо з нами котри себе зарисуєме вельки цилї, подполну пременку, чудо? Нам ше таке и зисци? Я нє приставам на дробне. Сцем красни чуда и чекам их.

Концом рока почина период кед ше вше менєй роби, та там до половки януара мам упечаток же шицко замарло, и природа, и людзе. А то ми, баш, анї нє нормалне. Вельо лєгчейше функционуєм вжиме, як кед вонка вецей як 40 ступнї и кед ше асфалт у городу пуща од горучави. За швета на концу рока ше дружим з найблїзшима, з людзми котрих сом сама вибрала, а нє котри ми по народзеню „одредзени” же су мойо. И на тото нє приставам, нє припознавам тото цо дружтвени норми вимагаю, я будзем з тим кого сцем, а нє з ким мушим. Давно сом зоз собу розчисцела. И з нїма. Нє приставам на компромиси. Нє сцем же би ми було допито, нє сцем вецей трациц час.

Най би тоти швета на концу рока нє були сумированє того цо зме (нє)посцигли, то и так лєм клише. Уж у септембру сом знала же сом за тот рок посцигла тото цо сом плановала и одтеди ми почал нови циклус витворйованя идейох. Сума числох того року була тройка, а числа идуцого року буду два двойки и два нули, вєдно 4. Як штири основни елементи, боки швета, символ всеоблапносци, ровновага. Цо наявює ище лєпши рок. Гоч даєдни твердза же штверка символ умераня. Алє без того нєт нового початку. Муша скапац стари звикнуца же бим постала нова особа. Котра, можебуц, будзе вшадзи ходзиц пешо. Куповац лєм основне. Можебуц бешедовац менєй. До конца годно випаднуц же будзем комуниковац з людзми прейґ порученьох на паперикох, як тинейджер у филму „Мала мис Саншайн”, кед престал бешедовац з фамелию. А знова прегварел кед спознал же ше нїґда нє упише до жаданей школи бо є далтониста. Можебуц будзем менєй бешедовац, алє и далєй будзем мушиц шпивац або гвиздац, бо на тот способ розганям акумуловани стрес. И то барз хасновита метода, котру сом укапирала у стредньошколским хору, кед зме зоз пробох виходзели як после медитациї. Опущени и лєгки. Можем и на йоґу ходзиц, подаровани ми годзини, поволана сом присц. Шицко цо ми треба, якошик ми саме приходзи. Так то кед ше препущиш. И чекаш же ше добре случи.

