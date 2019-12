Керестур за шицки ґенерациї нащивительох (II)

,,Днї керестурскей паприґи”, то польопривнедно-туристична и забавна манифестация котра позберала продуковательох паприґи, хемийни хижи, аґрономох котри уключени до продукциї и одкупйовачох паприґи и представя и повязує наших продуковательох до заєднїцкей мрежи предаваня и пласованя керестурскей паприґи на нашо и на шветово тарґовище.

Треци сеґмент туристичного понуканя то аґро-туризем и понуканє здравей и орґанскей поживи, домашнїх продуктох и виробкох по старих, традицийних рецептох, по рецептох наших бабох. Ту нашо жени маю можлївосц найсц економски хасен зоз виробком и продукцию цадзених овоцових сокох, природних овоцових маджунох, домашнього айвару, печеней паприґи и другей жимнїци, печеню палєнки, продукциї меду и медових продуктох. Ту треба роздумац о можлївосци же би туристи по жаданю сами оберали желєняву и овоц, чи на полю, чи у заградкох и сами себе пририхтовали жимнїцу по власних рецептох. То туристом зоз вельких городох интересантне и активно их анґажує у польопривредних роботох и пририхтованю жимнїци зоз власну роботу. Здруженє женох ,,Байка”, прейґ проєктох обдумало манифестацию ,,Домашнї шпайз”, котра ше реализує два викенди у октобру мешацу.

Манифестация ,,Днї керестурскей паприґи”, порушана зоз цильом презентованя нашей паприґи як нашого бренду, а нє бренду Лесковца, дзе накупци приходзели по нашу паприґу и на вельких пияцох ю предавали под лесковацким брендом.

ТАРҐОВИНА И ЗДРАВЕ КОСТИРАНЄ

,,Днї керестурскей паприґи”, то польопривредно-туристична и забавна манифестация котра позберала продуковательох паприґи, хемийни хижи, аґрономох зоз факултетох и фаховцох, котри уключени на даяки способ до продукциї, презентациї и одкупу паприґи и представяня и повязованя наших продуковательох до заєднїцкей мрежи предаваня и пласованя нашей паприґи, нє лєм на нашо, алє и на шветово тарґовище. То польопривредни аспект тей манифестациї, а туристични аспект вязани за представянє валала и Руснацох як дестинациї интересантней за нащиву, купованє продуктох од паприґи по продукти домашнього виробку и место за розвагу и забаву, опущованє и друженє. Тота манифестация обдумна за шицки возростни структури нащивительох. За дзеци предшколского и основношколского возросту ту маскенбал зоз масками у формох паприґи и зоз паприґу дзе ше вибера и наградзує найкрасше маскировани пар. До програми уключени и члени Дома култури зоз презентованьом краткей културней програми, ту Конїцки клуб зоз своїма запрагами и воженьом туристох по валалских улїчкох, ту ґастрономска часц дзе ше вари котли и понука вельки вибор єдлох. Забавна програма прилагодзена и младим и старшей популациї, так же кажде за себе може найсц интересантни змист. Тота манифестация ма вельки польопривредно-туристични потенциял.

Штварти аспект туристичного розвою валала то ґастрономски туризем. Цала Сербия позната як жем доброго и квалитетного єдзеня и окремних традицийних єдзеньох познатих у цалим швеце. Наша руска ґастрономия специфична по наших руских єдлох котри лєм нашо и ориґинални за нашу заєднїцу. То тиж предносц у одношеню на других цо треба вихасновац як туристични потенциял. Нашо предки ше костирали здраво, зоз поживу котру сами випродуковали, менєй ше хасновало месо, а вецей желєняви котра була зоз заградки, при руки, и швижу ше ю похасновало у пририхтованю єдлох. Тиж так способ пририхтованя руских єдлох у руским пецу ма свойо окремни предносци за здраве пририхтованє єдзеня и костираня. У тим сеґменту туристичного понуканя нє маме окремну манифестацию, та ше ту, у будуцим чаше, будзе робиц и писац проєкти.

ВОЛОНТЕРИЗЕМ И МЛАДЕЖСКИ ТУРИЗЕМ

Пияти сеґмент туристичного розвою то младежки туризем, по возросту нащивительох котри приходза до Руского Керестура. Тота нащива младих порушана зоз орґанизованьом Медзинародних волонтерских кампох, дзе млади зоз цалого швета маю можлївосц нащивиц менши дестинациї, у котрих ше орґанизує кампи. Так уж 13 роки у Керестуре пребували млади волонтере и активисти зоз Мексика, Бразила, Холандиї, Русиї, Данскей, Кореї, Нємецкей…

Волонтерски кампи маю свою роботну компоненту помогнуц роботно заєднїци дзе ше єдну часц дня роби, а друга часц орґанизована як туристичне упознаванє места и околїска и забава и одпочивок за волонтерох, алє и як едукация младих зоз рижних обласцох. Ту обовязно правиме едукациї и роботнї зоз правеньом наших традицийних єдлох, цо младим интересантне и хасновите за упознаванє єдней традициї и култури.

Медзинародне волонтиранє ма за циль упознац заєднїцу у котрей волонтере пребуваю, та тоту можлївосц хаснуєме же би млади зоз нашого штредку пошли зоз краснима упечатками и памятками. Орґанизує ше туристичну часц кампа, а то вилєт до Водици, нащива Церкви, Дому култури, Националному совиту и музею. Обиход валала на кочох и на бициґлох, котри пририхтани и пооправяни под час єдного кампу, дали можлївосц єдного нового туристичного понуканя. Младим волонтером интересантна наша история, алє и наш терашнї стан у очуваню нашого идентитета през културни змисти.

КУЛТУРА И МАНИФЕСТАЦИЙНИ ТУРИЗЕМ

Ноц музейох, манифестация новшого часу, отримана у Руским Керестуре два раз, алє є на самим початку препозната як квалитетна и добре орґанизована, зоз добру рекламу з боку орґанизаторох „Ноци музея” у Беоґраду. Тота манифестация отворела дзвери нашей Музейней збирки етнолоґийного характеру, котра була завартого типу и ридко мала нащивительох. Ту тиж уключени млади и як орґанизаторе и як нащивителє активносцох у просторе музею у школи ,,Замок”.

Манифестацийни туризем ма найдлугшу традицию у туристичним понуканю Руснацох и Руского Керестура. Ту ,,Червена ружа”, як найстарши фестивал Руснацох на тих просторох, зоз своїма провадзацима манифестациями.

Под час фестивалу отримує ше и Керестурски саям котри орґанизую вєдно Здруженє женох ,,Байка” и Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох зоз Руского Керестура. Циль Керестурского сайма то очуванє и презентованє старих ремеслох и приблїжованє ґу дзецом и ґу младим традицийних способох роботи и вирабяня продуктох. Други циль керестурскохо сайму то презентованє продуктох и виробкох терашнїх ремеселнїкох и приватних поднїмательох и їх терашнїх економских досягох.

Нашо манифестациї у Руским Керестуре ше орґанизує и реализує прейґ проєктох од општинского, покраїнского и републичного характеру и кажде активне здруженє ма свойо манифестациї. Дом култури орґанизує и „Костельникову єшень”, Драмски мемориял ,,Петро Ризнич Дядя”.

Туристичне здруженє ма два проєкти – Медзинародни волонтерски камп и Ноц музейох. Здруженє женох ,,Байка”, пише и реализує два проєкти – Керестурски саям и „Домашнї шпайз”. Здруженє паприґарох пише проєкт и реализує Днї керестурскей паприґи. Конїцки клуб ,,Русин” орґанизує прейґ проєкта „Конїцки обегованя” и по потреби ше уключує до шицких манифестацийох на уровню валала и ширше. Спортске дружтво ,,Русин” орґанизує спортски змаганя, спортски турнири и други спортски змаганя од валалского характера по медзинародни змаганя и турнири.

То обласци и сеґменти туризма дзе я видзим можлївосци и потенцияли котри треба вихасновац у Руским Керестуре за розвой туристичного понуканя.

(Предлужи ше)

Текст пририхтани у рамикох 3. Конференциї о меншинских и локалних медийох, хтора отримана у Новим Садзе 28. и 29. новембра.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)