Керестурец Боян Колошняї докторовал у Минхену

МИНХЕН – Боян Колошняї зоз Руского Керестура 13. децембра одбранєл докторску тезу на Технїчним универзитету у Минхену. Тема докторскей дисертациї була „Maшинске ученє за одкриванє аномалийох под огранїченями” (“Machine Learning for Anomaly Detection under Constraints”).

Боян закончел Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Основни студиї закончел на Факултету технїчних наукох у Новим Садзe, а потим ше уписал на мастер студиї информатики на Технїчним универзитету у Минхену. На докторски студиї ше уписал 2014. року, тиж так на Технїчним универзитету у Минхену, на Катедри за ИТ безпечносц, дзе под час докторских студийох и робел як виглєдовацки асистент.

Боян хвильково жиє у Лондону и заняти є у HSBC банки дзе роби виглєдованя у обласци ИТ безпечносци.

