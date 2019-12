У дзецинскей заградки виведзена представа „Вандровкаш”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Предшколскей установи „Бамби” у Руским Керестуре вчера предшколским дзецом Емил Няради спред Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” виприповедал першу з омнибуса сказкох за дзеци „Вандровкаш”.

Дзеци зоз предшколских ґрупох вихователькох Емилиї Костич и Ксениї Вучкович з увагу и реакцию провадзели Вандровкашову приповедку, а Емил Няради и на тот завод указал свою притоку ґу успишней комуникациї з наймладшима.

Авторка сказки „Вандровкаш” Ирина Гарди Ковачевич, а адаптацию и режию поробел Владимир Надь Ачим.

Тото виводзенє источашнє зняла Руска редакция РТВ цо по словох директора РНТ „Петро Ризнич Дядя” и главного редактора Славка Ороса, будзе и свойофайтови дарунок РНТ наймладшим за наиходзаци швета.

Тот наступ би требал буц початок вецейрочного проєкту з хторим РНТ ма намиру афирмовац творчосц за дзеци на руским язику, приблїжиц руски язик наймладшим ґенерацийом и з нїм кед годно, нащивиц цо вецей нашо места.

