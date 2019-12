„Белава птица” одушевела патрачох зоз представу „Задумайце!”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Удатну музично-драмску представу по мотивох писнї Душка Радовича „Задумайце!” вчера пред полну салу Дома култури одбавело Здруженє „Белава птица”. За тото виводзенє достали огромни аплауз од патрачох.

Текст за представу обдумала воспитачка Єлена Фачол, а хаснователє Здруженя „Белава птица” одшпивали и даскельо писнї. Як визначела Фачолова, представа почала цалком случайно, а потим ше дзеци заинтересовали и наисце потрудзели. Гоч им така форма чежка и длуга, вони дали шицко од себе же би була удатна.

Праве тото млада керестурска публика школского возросту и почувствовала, бо дихала вєдно зоз представу, а на концу, после ище даскелїх одшпиваних шпиванкох, котри и сами дзеци з публики пошпивовали, наградзела учашнїкох зоз щирим и другим аплаузом.

У голу Дома култури нашивителє подаровали добродзечни прилог Здруженю, хтори зоз тих пенєжох планує опремиц просторию за бавенє и купиц сензорну заградку.

